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مصطفى شوبير يساند علي معلول بهذه الطريقة (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ساند حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصطفى شوبير، زميله في الفريق علي معلول بعد تعرضه للإصابة.

ونشر شوبير عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة إنستجرام مقطع فيديو لمعلول، وعلق عليه: "ترجع بالسلامة يا حبيبي إن شاء الله".

وأعلن النادي الأهلي إجراء علي معلول عملية جراحية ناجحة في "وتر أكيلس"، ويحصل اللاعب على راحة لمدة أسبوعين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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