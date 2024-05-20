شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن الفوز الثانى على البنك الأهلى مع سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، مواجهة جديدة أمام البنك الأهلى، غدًا الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دورى nile.

وتعد مباراة الثلاثاء هي الرابعة لأيمن الرمادى أمام فريق البنك الأهلى، حيث سبق أن واجه البنك في 3 مرات، نجح خلالها في الفوز في مباراة والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة، بفريقين مختلفين حيث خاض مباراة واحدة مع سيراميكا أمام البنك والتي فاز بها بهدف نظيف، ومباراتين مع أسوان تعادل سلبيًا في مباراة وخسر الأخرى بهدفين مقابل هدف.

ويسعى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، إلى مواصلة التفوق على فريق البنك الأهلى، فى المواجهة التى تجمعهما الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دورى nile.

وتعد مباراة الثلاثاء هى التاسعة بين الفريقين، حيث سبق أن تواجه الفريقان فى 8 لقاءات سابقة، 7 مواجهات فى الدورى وواحدة فى كأس رابطة الأندية، ونجح سيراميكا فى تحقيق الفوز فى 4 مباريات، بينما فاز البنك الأهلى فى مباراة واحدة، وحسم التعادل 3 مواجهات.

وأغلق أيمن الرمادى صفحة مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدورى.