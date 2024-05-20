الإسماعيلي يستعيد خدمات محمد نصر أمام البنك الأهلى بعد انتهاء الإيقاف

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات محمد نصر مدافع الدراويش أمام البنك الأهلى، المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وأصبح محمد نصر متاحًا للدخول في قائمة الدراويش أمام البنك الأهلى، بعد انتهاء إيقافه لمدة 4 مباريات بعد حصوله على كارت أحمر مباشر أمام الأهلى، وغاب على إثرها عن الإسماعيلى أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى رحلة استكشاف فريق البنك الاهلى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن حصد انتصار جديد للدراويش بالمسابقة المحلية.

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.



