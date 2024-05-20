شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لـ أحمد حمدى في الزمالك بعد الإصابة بنهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية التى جمعت الفريقين أمس، وانتهت بفوز الأبيض والتتويج بالبطولة.

وتعرض أحمد حمدى إلى إصابة قوية عبارة عن كدمة في الركبة خلال المباراة النهائية، ومن المقرر أن تكشف الأشعة والفحوصات نوع الإصابة بالتحديد ومدة غيابه عن الفريق.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 1/صفر، وسجل أحمد حمدي الهدف الوحيد للزمالك بعد مرور 23 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

وسيحصد الزمالك جائزة مالية قدرها مليوني دولار قيمة التتويج بلقب الكونفدرالية، وحجز الزمالك بطاقة المشاركة في كأس السوبر الأفريقي للمرة السادسة في انتظار بطل دوري الأبطال بين الأهلي والترجي.