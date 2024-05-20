شكرا لقرائتكم خبر عن ليس مفروشا بالورود.. طريق الزمالك من البداية حتى منصة التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك فى التتويج ببطولة بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد

وجاء مشوار الزمالك من بداية مباريات البطولة حتى التتويج كالتالى:

افتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية بتخطى عقبة ارتا سولار بطل جيبوتى بالخسارة ذهابًا بهدفين دون رد ثم الفوز إياباً بأربعة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

بدأ الزمالك دور المجموعات بالفوز على أبو سليم الليبى بهدف دون رد ثم على سوار الغينى برباعية دون رد ثم على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع بطل أنجولا ثم فاز على أبو سليم الليبى بهدفين مقابل هدف .ثم الغيت مباراته مع سوار الغينى ليتأهل لربع نهائى البطولة.

التقى مع مودرن فيوتشر بربع النهائي، وفاز ذهابًا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل إيابًا بهدف لكل فريق ليتأهل لنصف نهائى البطولة وتعادل سلبيًا في مباراة الذهاب أمام دريمز الغانى بالقاهرة ثم حقق الفوز بثلاثية في غانا ليتأهل لنهائى البطولة ثم خسر من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب اللقاء النهائي بالمغرب قبل أن يفوز بهدف دون رد ويتوج بطلا للكونفدرالية.