شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، اليوم، الاثنين، برقية لتهنئة نادي الزمالك، بالتتويج بلقب الكونفدرالية.

وحرص مجلس إدارة الدراويش، على مشاركة مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب، فرحة التتويج بلقب الكونفدرالية، تقديرا لعمق العلاقة بين الطرفين.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ليحقق اللقب بأفضلية التسجيل خارج الأرض، بعد أن خسر ذهابا بهدفين لهدف.