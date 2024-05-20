شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة شيكابالا للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى، سواء فى التدريبات أو المباريات.

ويحتاج شيكابالا لمدة لا تقل عن 4 أسابيع للعودة مرة أخرى، للمشاركة مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات.

وتوج شيكابالا بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه مع القلعة البيضاء أمام نهضة بركان، خاصة أنه لم يكن ضمن الفريق المتوج باللقب الأول فى 2019.

ولم يشارك شيكابالا في مباراة الزمالك أمام نهضة بركان بسبب الإصابة التي يعانى منها بشد في العضلة الأمامية، غيبته عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب الأحد الماضي انتهى بفوز نهضة بركان بهدفين مقابل هدف ليحصد الأبيض اللقب مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.