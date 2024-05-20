كولر يتحفظ على إجراء تغييرات على تشكيل الأهلى أمام الترجى

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القاهرة - سامية سيد - يتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على فكرة إجراء تغييرات على تشكيل فريقه الذى خاض مباراة ذهاب نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى وذلك فى لقاء الإياب المصيري.

ويستعد فريق الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

ويرغب كولر فى الاحتفاظ بنفس التشكيل مع الدفع بكريم فؤاد بديلاً للتونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق والذى تعرض للإصابة بقطع جزئى فى وتر أكيلس.

ويفضل كولر منح تعليمات فنية ومساحة هجومية أكبر لبعض اللاعبين لضمان هز شباك الترجى وحسم اللقب الأفريقى عن فكرة تغيير بعض اللاعبين وإشراك آخرين.

ودفع كولر بتشكيل مكون من مصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد هانى ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وبيرسى تاو وحسين الشحات ووسام أبو على فى لقاء الذهاب أمام الترجى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.