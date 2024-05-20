شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينعي شقيق طارق سليمان مدرب حراس الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المقاولون العرب بياناً رسمياً ينعي من خلاله وفاة شقيق طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق، والذي توفي فجر اليوم الاثنين.

وجاء بيان المقاولون كالتالي:

ينعي نادي المقاولون العرب مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين ببالغ الحزن والأسى وفاة شقيق الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويتقدم النادي بخالص العزاء، للكابتن طارق سليمان وأسرته الكريمة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويلتقي المقاولون العرب مع فاركو في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، باستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للمقاولون على تقديم واجب العزاء لـ طارق سليمان قبل مغادرة معسكر الفريق.

يذكر أن طارق سليمان عمل لسنوات طويلة في النادي الأهلي حيث تولّى تدريب حراس المرمى في القلعة الحمراء.

ويحتل المقاولون العرب إلى المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 15 نقطة، بعدما خاض الفريق 21 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 12 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.