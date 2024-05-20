شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري والتي تجمعه بنظيره فريق إنبي والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، إيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، محمد طارق، عمرو موسى، إسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.