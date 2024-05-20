شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد توقيع عقد استضافة تنظيم بطولتى سوبر جلوب اليد والعظماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل توقيع إستضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العظماء فى تمام الثامنة مساء الأربعاء المقبل بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة و تنظيم كاس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر علي مستوي الأندية في العالم والتي تشارك فيها ابطال القارات، والنسخة القادمة تقام خلال أكتوبر أو نوفمبر من العام الجاري، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة علي أحدث طراز عالمي .

كما منح الإتحاد الدولي مصر حق بطولة أخري من العيار الثقيل وهي بطولة العظماء السبع ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولي علي مستوي العالم .

شهدت الكواليس مجهود كبير ومفاوضات علي اعلي مستوي خلال الفترة الأخيرة شارك فيها الاتحاد الدولي و الاتحاد المصري برئاسة دكتور محمد الامين ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلي الدور الكبير للشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي راعي اتحاد اليد التي لعبت دورا محوريا في التفاصيل .

ومن جانبه عبر الدكتور محمد الأمين عن سعادته باستضافة مصر حدثين عالميين من العيار الثقيل لأول مرة في التاريخ ، و أشار إلي أن ذلك ليس بجديد علي مصر العظيمة التي أصبحت في مقدمة دول العالم الجاذبة لاستضافة الأحداث والبطولات العالمية بعد الطفرة الرائعة علي نعيشها في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي كل المستويات وخاصة طفرة البنية التحتية والانشاءات الغير مسبوقه .