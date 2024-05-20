شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب الزمالك من التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في تحقيق لقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف نظيف، ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الديار بعد انتهاء مباراة الذهاب في المغرب بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

س: ماذا يحصد الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية؟

ج: يحصل نادي الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف، لينعش خزائنه بمبلغ كبير يساعده لحل أزمات الفريق.

س: ماذا وعد مسئولو الزمالك اللاعبين بعد الفوز باللقب؟

وكشف مصدر في الزمالك عن أن لاعبي الفريق سيحصلون على مكافآت ضخمة، قد تصل إلى مليون جنيه لكل لاعب، بعد التتويج بالكونفدرالية، ونجاحهم في الفوز باللقب الأفريقى.

س: ما مصير البرتغالى جوزيه جوميز بعد الكونفدرالية؟

استقر مسئولو الزمالك على استمرار البرتغالى جوزيه جوميز على رأس القيادة الفنية للأبيض واستكمال عقده مع الزمالك، بعدما حقق أول لقب له مع القلعة البيضاء وارتفاع ثقة الجماهير ومجلس الإدارة في قدراته.

س: ما هي المكاسب الأخرى التي حققها الزمالك من الكونفدرالية؟

ج: ضمن نادى الزمالك التواجد في النسخة المقبلة من الكونفدرالية باعتباره حامل اللقب، كما ينتظر الفائز من الأهلى والترجى التونسى في السوبر الأفريقي الذى وصل إليه للمرة السادسة في تاريخه.

س: ما موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الكونفدرالية؟

يواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.