شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيًا مع إنبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره إنبى 0 / 0 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وخاض علي ماهر المدير الفني للمصري المباراة بتشكيل مكون من.. عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، محمد طارق، عمرو موسى، اسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 37 نقطة، بينما يسكن انبى المركز السابع برصيد 32 نقطة.