7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 20 مايو 2024 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، حسام حسن يستقر على ضم رمضان صبحى لتعويض غياب مرموش أمام بوركينا فاسو وغينيا، كولر يجهز ثنائى الأهلى لمواجهة أزمة غياب معلول أمام الترجى التونسى.

حسام حسن يستقر على ضم رمضان صبحى لتعويض غياب مرموش أمام بوركينا فاسو وغينيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على ضم رمضان صبحى لقائمة المنتخب لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتعويض غياب عمر مرموش الذى يغيب لإجراء عملية جراحية في أحد أصبع اليد خلال فترة المعسكر.

كولر يجهز ثنائى الأهلى لمواجهة أزمة غياب معلول أمام الترجى التونسى

يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تجهيز الثنائى كريم فؤاد وكريم الدبيس لاعبى الفريق لمواجهة أزمة غياب التونسى على معلول الظهير الايسر في مباراة الترجى التونسى المقبلة.

يخضع الثنائي عمرو السولية وأحمد عبد القادر لاعبا الأهلي لفحص طبي لتحديد تطور حالتهما الصحية والإصابة التى لحقت بهما خلال الفترة الماضية وتسببت فى حرمانهما من السفر ومرافقة بعثة الأهلي فى رحلة تونس الماضية لخوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لحسم موقفهما من اللحاق بمباراة العودة السبت المقبل أو استمرار غيابهما عن الفريق الأحمر.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بعد التغلب عليه بهدف نظيف في إياب البطولة بالمباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد القاهرة.

أخطر مسئولو نادى الترجى التونسى نظراءهم فى النادى الأهلى بوصولهم للقاهرة مساء الأربعاء المقبل لخوض مباراة إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا المرتقبة .

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر مايو الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ38 على التوالي والـ 248 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.