شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية فى ليلة تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك خلال الساعات الماضية في التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربى في إياب النهائي الافريقى الذى أقيم باستاد القاهرة وانتهى بفوز الأبيض بهدف نظيف سجله أحمد حمدى.

واستطاع الزمالك أن يحصد العديد من الأرقام القياسية في ليلة التتويج بلقب الكونفدرالية، نرصد في السطور التالية أبرز الأرقام التى تحققتبعد التويج باللقب الأفريقى.

- الزمالك يحقق لقب الكونفدرالية الثانى

جاء فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية ،على حساب نهضة بركان المغربى ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها في 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

- أول القاب جوميز مع الزمالك

نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك فى تحقيق أول ألقابه مع النادى ، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية، مستفيدا بقاعدة الهدف خارج البلاد بعد الهزيمة فى الذهاب 2/ 1.

وحصد جوميز البطولة الأولى مع القلعة البيضاء بعد ما قاد الزمالك فى 16 مباراة حتى الآن، حقق الفارس الأبيض 9 انتصارات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفاً وتلقت شباكه 9.

وتعد هذه البطولة هى الثانية فى مشوار البرتغالى جوزيه جوميز التدريبى، حيث سبق التتويج بلقب كأس السوبر السعودى مع الأهلى السعودى فى موسم 2016 /2017.

- أول كونفدرالية لشيكابالا مع الزمالك

توج محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخه مع القلعة البيضاء أمام نهضة بركان، خاصة أنه لم يكن ضمن الفريق المتوج باللقب الأول فى 2019.

- ثامن القاب زيزو مع الزمالك

نجح احمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، فى التتويج ببطولة بالكونفدرالية الافريقية مع الفريق أمام نهضة بركان المغربى ،بالنباراة التى اقيمت باستاد القاهرة، ليفوز بلقبه الثامن مع أبناء ميت عقبة.

وتغلب الزمالك على نظيره نهضة بركان بهدف نظيف فى لقاء العودة، بعد أن خسر فى الذهاب 2/1 ليحقق الأبيض اللقب الافريقى

توج زيزو مع الزمالك بسبعة ألقاب قبل النسخة الجارية من الكونفدرالية، هى بطولتان من الدوري المصري الممتاز موسمي 2020-2021 و 2021 – 2022 ، ونسختان من كأس مصر في 2018-2019 و 2020-2021 بجانب كأس السوبر المصري 2019-2020 بالإضافة لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2018-2019 كذلك التتويج بكأس السوبر الأفريقي 2020.

وفاز زيزو بلقب هداف الدوري المصري موسم 2021-2022 برصيد 19 هدفاً.

- الزمالك يتأهل للسوبر الأفريقي للمرة السادسة في تاريخه

تأهل فريق الزمالك لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة السادسة في تاريخه، في إنتظار تحديد الطرف الثاني من بين الأهلي والترجي.

- الزمالك يعادل ليفربول وبايرن ميونخ بـ14 لقبا قاريا

نجح فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى معادلة ألقاب ليفربول الإنجليزى، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف فى إياب نهائى كأس الكونفدرالية مستفيدا بقاعدة الهدف خارج البلاد بعد الهزيمة فى الذهاب 2/ 1.

وحصد الزمالك لقب الكونفدرالية الأفريقية، ليعادل بطولات العملاق الإنجليزي ليفربول الذى يمتلك 14 لقباً قارياً، والعملاق الألماني بايرن ميونخ الذى يمتلك أيضاً 14 بطولة قارية.



