شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر إلى ملعب المقاولون العرب بسبب نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري والمقرر لها الخميس المقبل إلى ملعب ستاد المقاولون العرب، وذلك بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باستلام ستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة الأهلي والترجي التونسي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بـ72 ساعة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك الخميس المقبل بالأسبوع الـ24 من دوري نايل على ملعب ستاد المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً.

كان مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على نظيره إنبي في آخر جولاته بالدوري بهدف نظيف تحت قيادة طلعت يوسف الفنية.