شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشكو لجنة ألعاب القوى بالبارالمبية الدولية بعد استبعادها من بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام مصطفى بشكوى إلى نظيرتها الدولية ضد لجنة ألعاب القوى، بعد استبعاد مصر من المشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام باليابان.

وكشف مصدر مسئول باللجنة البارالمبية المصرية، عن أن لجنة ألعاب القوى بالبارالمبية الدولية حددت يوم 25 إبريل الماضى كأخر موعد لسداد رسوم الاشتراك في البطولة، وبالفعل قامت مصر بتحويل الرسوم قبلها بـ 48 ساعة، وتم إبلاغ لجنة ألعاب القوى بالتحويل إلا أنها لم تعترف في ظل الإجراءات البنكية التي تستغرق بعض الوقت، وأبلغو اللجنة المصرية أن مصر لن تشارك في البطولة لعدم السداد.

وأضاف المصدر، أن هذا الموقف لم يحدث مع مصر فقط، بل مع 20 دولة أخرى، لذلك تم تقديم الشكوى بالبارالمبية الدولية ضد لجنة ألعاب القوى للبت في الأمر بعد حرمان مصر من المشاركة في المنافسات.

وتكمن أهمية البطولة في كونها مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية التي ستقام بباريس 2024.

يذكر أن منتخب ألعاب القوى كان قد استعد للمشاركة في البطولة وحدد الجهاز الفني قائمة تضم 5 لاعبين للمشاركة وهم كل من عبد الرحمن يوسف، كريم رمضان، مصطفى فتح الله، محمد رمضان، كريم رمضان.