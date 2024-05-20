شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يقود هجوم المقاولون وشكرى نجيب لفاركو قبل مواجهتهما المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى المقاولون العرب وفاركو تشكيلة الفريقين قبل مباراتهما المنتظرة في السابعة مساء ضمن فعاليات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دورى nile.

المقاولون العرب

حراسة المرمى : محمود السيد

خط الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون انكادا – عزمى غوما

خط الوسط: أحمد محمد – محمد فخرى – محمود عماد – احمد شريف

خط الهجوم: شكرى نجيب – سيف تيرى

فاركو



حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عايد – احمد الشيمى – لؤى وائل – أحمد علاء

خط الوسط: عمر سافيولا – جوزيف أوشايا – محمد عنتر – عمار حمدى

خط الهجوم: محمد سالم – عماد ميهوب

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 15 نقطة، بينما يسكن فاركو المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.