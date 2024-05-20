شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم يقود هجوم المقاولون وشكرى نجيب لفاركو قبل مواجهتهما المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقى المقاولون العرب وفاركو تشكيلة الفريقين قبل مباراتهما المنتظرة في السابعة مساء ضمن فعاليات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة دورى nile.المقاولون العرب
حراسة المرمى : محمود السيد
خط الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون انكادا – عزمى غوما
خط الوسط: أحمد محمد – محمد فخرى – محمود عماد – احمد شريف
خط الهجوم: شكرى نجيب – سيف تيرى
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
خط الدفاع: أمير عايد – احمد الشيمى – لؤى وائل – أحمد علاء
خط الوسط: عمر سافيولا – جوزيف أوشايا – محمد عنتر – عمار حمدى
خط الهجوم: محمد سالم – عماد ميهوب
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 15 نقطة، بينما يسكن فاركو المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.
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