شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهنئ الزمالك بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى بيراميدز، على تهنئة نادى الزمالك، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على نهضة بركان المغربى بنتيجة 1 / 0 فى إياب نهائى البطولة، فى المباراة التى أقيمت أمس الأحد على استاد القاهرة الدولى.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز، شعار الناديين وعلقت: "مبروك لنادي الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية".

وتوج نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربى، ليكون لقب الكونفدرالية الثانى للقلعة البيضاء فى تاريخه بعد التتويج بها فى 2019 بالفوز على نهضة بركان أيضًا بضربات الترجيح.

يحصل نادى الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدًا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرًا لخسارته فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.