شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل سلبيًا مع إنبى ويواصلان نزيف النقاط فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره إنبى 0 / 0 فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

وحاول كل فريق منذ بداية المباراة تسجيل هدف التقدم، وإن كانت الخطورة الأكبر للفريق البورسعيدى، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين ليواصلا نزيف النقاط، ويقتنص كل منهما نقطة واحدة فى صراع بطولة الدورى.

بهذه النتيجة يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد فريق إنبى فى المركز السابع، برصيد 33 نقطة متساويًا مع النادى الأهلى صاحب المركز السادس، والذى خاض 15 مباراة فقط، وخاض إنبى 23 مباراة.

خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

وضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، محمد طارق، عمرو موسى، اسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.