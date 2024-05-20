شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى الكونفدرالية على مائدة طلعت يوسف فى فيوتشر استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف، بمباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وذلك لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأبيض قبل اللقاء المرتقب بين مودرن فيوتشر والزمالك في الدوري.

وتوج نادي الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الفريق المغربي في القاهرة بهدف نظيف.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نادي الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.