شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات البطولة العربية الأولى للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات البطولة العربية الأولى للريشة الطائرة البارالمبية، التي أقيمت بالبحرين خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو الجاري، ونظمها الاتحاد العربي للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة سوسن تقوى، بالتعاون مع الاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الإعلامي إيهاب حسنين.

وشهدت البطولة العربية مشاركة 6 دول هي: العراق والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات والكويت وسوريا.

وحضر من الاتحاد العربى لرياضة الأشخاص ذوى الإعاقة عسكر الحارثى النائب الأول للاتحاد من السعودية، وإسماعيل المرزوقى من الإمارات، وجاسم البردولي من البحرين.

ووجه إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الشكر لمملكة البحرين، على حُسن التنظيم وكرم الضيافة للبطولة العربية للريشة الطائرة البارالمبية، واهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك اللجنة البارالمبية البحرينية برئاسة الشيخ محمد بن دعيج، والاتحاد العربي لرياضة الريشة الطائرة برئاسة البحرينية الدكتورة سوسن تقوى.

ومن المقرر أن يتم اليوم الإثنين توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد العربى للريشة الطائرة والاتحاد العربي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر اللجنة البارالمبية البحرينية.