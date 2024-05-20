شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يدعم علي معلول: سنفعل كل شىء للتتويج باللقب من أجلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفرنسي انتوني موديست مهاجم الأهلي رسالة دعم لزميله التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق عقب خضوعه لجراحة وتر اكيلس.

وكتب موديست عبر حسابه على إنستجرام:" سنفعل كل شىء للتتويج باللقب الأفريقي من أجلك أنت".

وتعرض معلول للإصابة بقطع جزئي في وتر اكيلس خلال لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والذي انتهى بالتعادل السلبي.

ويستعد فريق الأهلى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

علي معلول

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.