شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحفظ شكوى إنبى في أزمة دوري 2003.. واعتماد فوز الأهلي باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة شئون اللاعبين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم حفظ الشكوى المقدمة من نادي إنبي ضد إبراهيم سعيد فهمي لاعب المصري مواليد 2003، وكذلك حفظ شكوى النادي الأهلي ضد اللاعب محمد صلاح مسلم لاعب الاتحاد السكندري مواليد 2003.

وبناءً على هذا القرار اعتمدت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، تتويج الأهلي بطلاً لمسابقة الشباب مواليد 2003 بشكل رسمي.

كان إنبي قد تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة يشكو فيها النادي المصري بسبب إشراك لاعب قام بتزوير أوراقه وطالب باعتماد نتيجة مباراة الفريقين في دوري 2003 والتي فاز فيها المصري لصالح الفريق البترولي وبناءً عليها يتوج إنبي بطلا لدوري 2003 لأنه سيتفوق على الأهلي في فارق النقاط حال احتساب الثلاث نقاط الخاصة بمباراته مع المصري.

فيما قام الأهلي بدعوى مشابهة وقدم شكوى ضد أحد لاعبي الاتحاد السكندري بحجة التزوير في الأعمار أيضا، لحفظ حقوقه أيضا قبل ان تقر لجنة شئون اللاعبين بحفظ شكوى الناديين واعتماد فوز الأهلي بلقب البطولة بشكل رسمي.