شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يغيب عن الإسماعيلي أمام البنك الأهلى في الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب نادر فرج مهاجم النادى الإسماعيلى، عن مباراة الدراويش أمام البنك الأهلى، الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى nile.

وحصل نادر فرج على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بيراميدز، ليتم إيقافه أمام البنك الأهلى فى المباراة المقبلة، بجانب غياب عبد الرحمن مجدى الذى يغيب أيضًا لنفس السبب بعد الحصول على الإنذار الثالث.

ويواجه فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فريق المريخ السودانى وديًا اليوم الاثنين، فى إطار استعدادات الدراويش لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة الخامسة والعشرين من بطولة دورى nile.

واستغل مسئولو الإسماعيلى تواجد فريق المريخ السودانى فى مصر لتوقف الدورى السودانى، وقرروا إقامة مباراة ودية لإشراك كل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة بيراميدز، التى انتهت بالهزيمة بهدفين نظيفين فى افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من الدورى.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الرابعة عصر الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.