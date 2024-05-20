شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري.. بيراميدز ينفرد بالصدارة قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الأسبوع الـ24 من عمر الدورى المصرى الممتاز بثلاث مباريات غاية في الأهمية حيث يلتقى المصرى مع إنبى، والمقاولون العرب مع فاركو، وزد مع الاتحاد السكندرى.

انفرد فريق بيراميدز بصدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، فاز خلالهم في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبو بيراميدز 33 هدفًا واستقبلت شباكهم 19 هدفًا آخر.



ترتيب الدوري



ترتيب الدوري 2

على ستاد برج العرب وفى الرابعة عصرا، يحل انبى ضيفا ثقيلا على المصرى البورسعيدى في مواجهة صعبة على الفريقين اللذين يبحثان عن الفوز لتصحيح الأوضاع في المسابقة، لاسيما بعد الخسارة الأخيرة لهما في الأسبوع الـ23 حيث نال المصرى هزيمة قاسية من البنك الأهلى بخماسية، بينما تجرع انبى مرارة الهزيمة على يد فيوتشر بهدف نظيف.

يحتل النادى المصرى المركز الثانى في جدول الدورى برصيد 37 نقطة، بينما يسكن انبى المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وعلى ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وفى تمام السابعة مساء، يستضيف المقاولون العرب بقيادة معتمد جمال نظيره فاركو ويسعى المقاولون للفوز للهروب من منطقة القاع والتمسك بأمل البقاء في دورى الأضواء ، بينما يرغب فاركو في استمرار الصحوة ومسلسل العروض والنتائج الجيدة في الدورى مؤخرا للهروب من منطقة الخطر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 في جدول ترتيب فرق الدورى برصيد 15 نقطة، بينما يسكن فاركو المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

ويلتقى زد بقيادة مجدى عبد العاطى نظيره الاتحاد السكندرى على ستاد القاهرة في تمام السابعة مساء، ويبحث زد عن الفوز لاستمرار المنافسة على القمة والمربع الذهبى بينما يسعى الاتحاد السكندرى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من سموحة في الجولة الـ23 بثنائية.