شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار التونسي معتز زدام لاعب المصري كأفضل لاعب في مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، التونسي معتز زدام لاعب النادي المصري، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.

وضمت التشكيلة الأساسية للمصري أمام إنبي كلاً من، عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، غيلاس جناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاتة، محمد طارق، عمرو موسى، إسلام عطية، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، صلاح محسن والناشئ أحمد شرف.