أرقام الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المدرب الهولندي آرني سلوت لبدء مهمته التدريبية مع ليفربول في المرحلة المقبلة لخلافه يورجن كلوب، ابتداء من الشهر المقبل.

وكانت المحطة الأخيرة لـ آرني سلوت هي قيادة فينورد الهولندي على مدار السنوات الثلاثة الماضية، وفي السطور التالية نسلط الضوء على سجله التدريبي.

آرني سلوت كمدرب..

خاض آرني سلوت 3 مواسم ناجحة مع فينورد، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري في 2023 وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في مناسبتين.

وقاد نادي روتردام للفوز بكأس هولندا في أبريل بعد فوزه على إن إي سي نيميجن 1-0 في النهائي.

وكانت له تجربة مع نادي ألكمار الهولندي وقادهم إلى المركز الثاني في الجدول، خلف أياكس المتصدر بفارق الأهداف فقط، عندما تم إلغاء الموسم الهولندي بسبب فيروس كورونا في عام 2019 - 2020.

آرني سلوت كلاعب..

لم يترك سلوت بصمة مع أندية كبيرة حيث لعب لأندية وسط في هولندا وهي إف سي زفوله وناك بريدا وسبارتا روتردام وبي إي سي زفوله قبل أن يعتزل اللعب في عام 2013.