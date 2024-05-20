رسميا.. ليفربول يعلن خليفة يورجن كلوب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي هوية المدرب الجديد لخلافة يورجن كلوب ابتداء من الموسم الجديد.

وأسدل يورجن كلوب الستار عن حقبته التدريبية لليفربول استمرت لنحو 9 سنوات حصد خلالها العديد من الألقاب.

وكانت مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء أمس هي الأخيرة للمدرب الألماني مع ليفربول.

أعلن ليفربول في بيان رسمي منذ قليل تعاقده مع المدرب آرني سلوت، لخلافة يورجن كلوب في تدريب الفريق الإنجليزي.

وأوضح ليفربول في بيانه أن آرني سلوت سيكون المسؤول عن تدريب الفريق بشكل رسمي بدءًا من 1 يونيو المقبل، بشرط الحصول على ترخيص العمل.

وكان المدرب الهولندي البالغ من العمر 45 عاما قد قدم نجاحات مميزة مع فينورد على مدار 3 سنوات، قادهم خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي في موسمين، إلى جانب كأس هولندا مؤخرًا.