الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاته

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي الزمالك، طبيعة الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة خلال مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان محمد شحاته قد اشتكى من إصابة خلال نهائي الكونفدرالية غادر على إثرها أرضية الملعب بناءً على رغبة الجهاز الفني لعدم تفاقم الإصابة.

وأكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن إصابة محمد شحاتة عبارة عن شد في عضلة السمانة، وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي استبدال اللاعب في مباراة نهضة بركان بالأمس لعدم تفاقم الإصابة.

وحسم الزمالك لقب بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، التي أقيمت أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي.

ويستأنف الزمالك مبارياته في الدوري المصري بمواجهة فيوتشر مساء الخميس المقبل باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مواجهات الدوري المصري.