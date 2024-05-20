الجهاز الفني للمنتخب يحضر مباراة زد والاتحاد السكندري

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة زد و الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع ٢٤ للدوري ، في اللقاء المقام باستاد القاهرة الدولي وتقرر سفر بعثة منتخب مصر يوم 8 يونيو المقبل إلى غينيا الاستوائية لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على متن طائرة خاصة فى ظل ضيق الوقت بين مباراتي غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في شهر يونيو، حيث يستضيف منتخب بوركينا فاسو7 يونيو بالقاهرة فى إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو بملعب الأخير ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، وبعد انتهاء أول جولتين يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعدما فاز على جيبوتي بسداسية دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر على سيراليون بهدفين نظيفين.