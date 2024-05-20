شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": 26 ألف دولار سبب إيقاف القيد.. والسداد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أن أزمة إيقاف القيد التي أعلنها الاتحاد الدولي فيفا جاءت بسبب مبلغ 26 ألف دولار، باقي مستحقات روى أجواش .

وكشف المتحدث الرسمى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أن المبلغ كان مقرر سداده نهاية الشهر الماضى إلا أن انشغال الزمالك بالكونفدرالية والسفر إلى المغرب حال دون ذلك.

واختتم سالم قائلاً: "سيتم سداد المبلغ خلال أيام قليلة وانتهاء الأزمة نهائيًا".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر بيانًا جديدًا يتضمن قائمة الأندية التى لا يحق لها قيد اللاعبين بسبب القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس"، ومن بينها نادي الزمالك بسبب قضية جديدة.

وجاء في بيان الفيفا أن إيقاف قيد نادى الزمالك الجديد سيكون بداية من يوم 15 مايو الجارى لمدة 3 فترات مقبلة.

وكشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك عن أن إيقاف القيد الجديد بسبب مستحقات أحد مساعدى البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، موضحًا أن الأزمة لا تتعلق بالبرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للأبيض كما يعتقد البعض، مشددًا في الوقت نفسه أن مستحقات مساعد فيريرا سيتم سدادها في الفترة المقبلة بشكل طبيعى وسيتم حل الأزمة في أسرع وقت.