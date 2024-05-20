شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي بين زد والاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة زد ضد نظيره الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 24 من عمر منافسات الدوري المصري.

وألغى حكم الفار هدف تقدم زد في الدقيقة 26 من عمر المباراة بداعي وجود تسلل على أحمد عاطف قطة لاعب زد، واستمر التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - سيف تقا - شبانة - الحبيب حسن.

خط الوسط: عمرو صالح - عمر الوحش - ناصر ناصر.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - بواتنج.

وتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر صلاح - أبوسليمة - هشام صلاح - عبدالغني محمد - أحمد عيد - بلال السيد - رجب عمران - هاني الطامي - بيكالي أوبامي - فرانك الآن - شريف رضا.

فيما جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسه المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوبي - ماجاسا - مصطفى ميسي - أحمد الصغيري.

خط الهجشؤوم: أحمد عاطف قطة - شادي حسين.