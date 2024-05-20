شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المقاولون العرب على فاركو بهدف مقابل لا شيء بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الـ24 للدورى.

أحرز الهدف أمير عابد من ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح الذئاب في الدقيقة 40 من عمر اللقاء

وجاءت تشكيلة الفريقين على النحو التالى:-

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: أمير عايد – احمد الشيمى – لؤى وائل – أحمد علاء

خط الوسط: عمر سافيولا – جوزيف أوشايا – محمد عنتر – عمار حمدى

خط الهجوم: محمد سالم – عماد ميهوب

حراسة المرمى: محمود السيد

خط الدفاع: أحمد عوض – ياسين السيد – جيفرسون انكادا – عزمى غوما

خط الوسط: أحمد محمد – محمد فخرى – محمود عماد – احمد شريف

خط الهجوم: شكرى نجيب – سيف تيرى