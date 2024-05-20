شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر الأول يحضر مباراة زد والاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في مباراة زد و الاتحاد السكندري ضمن الأسبوع 24 للدوري ، في اللقاء المقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فريق زد المركز الثالث في جدول الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و 10 يونيو الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.