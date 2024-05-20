شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي بالمصري يطمئن على حالة اللاعب غيلاس جناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس جناوي لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابة اللاعب بكدمة قوية في الساق، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة اليوم أمام انبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء لبرنامج استشفائي تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباريات المقبلة للفريق.

كان المصري قد خاض اليوم الاثنين مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق انبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

اختارت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، التونسي معتز زدام لاعب النادي المصري، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي، والتي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24، وانتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.