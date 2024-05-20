شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: أشكر جماهير الزمالك على "المساندة" وأعدهم بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك جماهير ناديه بالحصول على الكونفيدرالية الأفريقية مؤكدا أنهم أحد الأسباب الرئيسية وراء حصول القلعة البيضاء على اللقب نظرا لتواجدهم مع اللاعبين فى كل المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.

كان الزمالك قد حقق الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف مقابل للاشئ أحرزه أحمد حمدى فى إياب الدور النهائى للكونفدرالية الأفريقية مستفيدا بقاعدة إحراز الهدف خارج الأرض بهدفين بعدما خسر فى لقاء الزمالك بهدفين مقابل هدف بالمغرب .



وأضاف دونجا خلال برنامج أخبارنا الذى يقدمه أحمد حازم بقناة الزمالك أنه كان يخوض مباراة الأمس بكل قوة نظرا لما شاهده من حضور ما يعادل 100 ألف متفرج قاموا بمؤازرة اللاعبين قبل وأثناء اللقاء بكل قوة وأن كل ما كان يهمه هو وزملاؤه من اللاعبين عدم مغادرة هؤلاء الجماهير للملعب حزينة لذا فإنه بذل كل طاقته من أجل إسعادها وهو ما تحقق في النهاية .



ووجه نجم وسط الزمالك الشكر لياسين لبحيرى لاعب نهضة بركان الذى أنقذه في إحدى الكرات الخطرة وسط الملعب عندما حمله من وسطه ونزل به على الأرض، مشددا أنه قام بتوجيه الشكر له عبر صفحته على الإنستجرام .

واختتم دونجا حديثه بأن بطولة الكونفدرالية ستكون الأولى ولن تكون الأخيرة مؤكدا أن اللاعبين تعاهدوا على مواصلة الإنتصارات من أجل إسعاد الجماهير والعمل على تحقيق البطولات المقبلة والتى ستبدأ بالسوبر الأفريقى المقبل.