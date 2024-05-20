شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتوقع تجديد علي معلول مع الأهلي بعد إصابته بوتر أكيلس؟.. شارك فى الاستطلاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلعت قناة الخليج 365 على واتس آب آراء قرائه بشأن موقف النادي الأهلي من تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، لاسيما بعد إصابة اللاعب بقطع جزئي في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية وغيابه لفترة طويلة.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى، إن علي معلول أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر أكيلس صباح اليوم بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وأضاف أن جراحة معلول مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لمدة أسبوعين، ثم يبدأ التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي.

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي في 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016.

نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد فريق الاهلى لمباراة إياب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى.

وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.

وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 ، وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.