هاري كاين "المنحوس" يواجه "الحب الأول" في سيول!

الرياص - اسماء السيد - سيول : يواجه قائد منتخب إنكلترا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين فريقه السابق توتنهام هوتسبر للمرة الأولى في آب (أغسطس) المقبل، بعد أن أعلن النادي الانكليزي عن مواجهة العملاق البافاري في اطار جولتهما الاستعدادية للموسم الجديد في سيول.

وسبق أن أعلن توتنهام مواجهته لفيسيل كوبي في اليابان في 27 تموز (يوليو)، قبل أن يحط الرحال في كوريا لمواجهة بايرن في الثالث من آب(أغسطس) على ملعب سيول الذي استضاف نهائيات كأس العالم.

وقال توتنهام في بيان الاثنين "نحن مسرورون للإعلان بأنّ فريقنا الأول للرجال سيسافر الى كوريا الجنوبية كجزء من الجولة التحضيرية في آسيا هذا الصيف".

كاين "المنحوس"

يمكن القول إن هاري كاين يعد من بين أفضل الهدافين في العالم في الوقت الراهن، وخلال السنوات الماضية، إن لم يكن أفضلهم بصورة مطلقة، وفقاً للأرقام والاحصائيات، ولكنه على الرغم من ذلك يعاني بشدة من عدم المقدرة على الفوز بالبطولات، فقد بلغ 30 عاماً، وليس هناك في رصيده سوى المركز الثاني في دوري الأبطال، ولا يوجد في سجله أي بطولة.

مما دفعه للرحيل عن توتنهام الموسم الماضي، والانضمام للبايرن الذي يحصل على الدوري الألماني في كل موسم بسهولة تامة، ولكن البايرن أخفق مع كاين الموسم الحالي، وفاز ليفركوزن بالبطولة في معجزة كروية تؤكد "نحس كاين"، والمفارقة أنه سجل 44 هدفاً في 45 مباراة مع الفريق البافاري، أي أنه يواصل الابداع التهديفي، ولكن البطولات تخاصمه بشدة حتى الآن.

توتنهام في كوريا

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لتوتنهام الى كوريا الجنوبية حيث يتمتع بشعبية واسعة على خلفية وجود النجم هيونغ مين سون.

وقالت دونا ماريا كولين، المديرة التنفيذية لتوتنهام "إنه لأمر رائع أن تتاح لنا الفرصة للتواصل مع قاعدتنا الجماهيرية الضخمة في البلاد".

وتابعت "أعلم أن سون على وجه الخصوص لا يسعه الانتظار للعب مرة أخرى أمام جماهيره، وسيكون من المثير بالنسبة له أن يعود بينما يمثلنا كقائد للنادي".

ويضمّ بايرن ايضا لاعبا كوريا هو المدافع مين جاي كيم ولاعبا سابقا في توتنهام هو إريك داير.