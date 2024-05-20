الامارات | رسمياً.. سلوت مدرباً لليفربول خلفاً لكلوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد ليفربول الاثنين تعاقده مع الهولندي أرنه سلوت مدرباً خلفاً للألماني يورغن كلوب الذي ودّع النادي الأحد في المباراة الأخيرة ضمن الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان "يستطيع ليفربول أن يُعلن أن أرنه سلوت وافق على أن يصبح المدرب الجديد للفريق، على أن يبدأ عمله رسمياً في 1 يونيو، بشرط الحصول على ترخيص عمل".

وأضاف أن مدرب فينورد روتردام السابق سينضم إلى فريقه الجديد "قبل انطلاق موسم 2024-2025، بعد التوصّل إلى اتفاقٍ مع النادي الهولندي للحصول على خدماته".

ووفقاً لتقارير صحافية، سيدفع ليفربول الى فينورد نحو 12 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الذي ينتهي عام 2026.

وكان سلوت (45 عاماً) أكّد الجمعة توليه الإشراف على ليفربول في مؤتمر صحافي قال فيه "يمكنني تأكيد، ولكن هذا لن يفاجئكم أعتقد، أنني سأكون المدرب هناك في العام المقبل".