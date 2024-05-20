مصر تحصد 17 ميدالية في بطولة كأس العالم للكيك بوكسينج بتركيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المنتخب المصري للكيك بوكسينج 17 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس العالم التي أقيمت في مدينة إسطنبول بتركيا بمشاركة 70 دولة بإجمالي 3737 لاعب ولاعبة.

واحتل المنتخب المصري المركز الحادي عشر في ترتيب الدول ببطولة كأس العالم للكيك بوكسينج بعد حصد 17 ميدالية متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.

كما حصد أيضا الفراعنة خلال منافسات بطولة البحر المتوسط التي أقيمت بالتزامن مع بطولة كأس العالم بتركيا عدد 26 ميدالية متنوعة وسط مشاركة 1110 لاعب ولاعبة من 10 دول، ليحتل الفراعنة المركز الثاني كترتيب عام للبطولة بحصد 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و 14 ميدالية برونزية لتصبح الحصان الأسود في البطولة.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اللاعبين حققوا إنجازا كبيرا في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج وكأس العالم بعد تخطى دول العالم المشاركة في المنافسات التي ضمت نحو 5 آلاف لاعبة ولاعبة وسط إشادة من الجميع بما حققته البعثة المصرية الأمر الذي يدل على مدى التطور الذي شهده الكيك بوكسينج على مدار السنوات الأخيرة.

وشارك المنتخب المصري في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج وكأس العالم بـ 27 لاعب ولاعبة ويضم منتخب العموم زياد خالد، محمد فاروق، صابر صالح، عبد الرحمن خليل، فيما يضم منتخب الشباب معاذ محمد، زياد الريس، بسام إبراهيم، عبد الفتاح أحمد، عبد الله صابر، حمزه شطا، كريم محمد على فيما يتكون منتخب الفتيات من: حبيبة شريف، منه الله محمد، مريم محمد، رحمة محمد، سارة موسى، بسملة العراب، أميرة أحمد، ندى محمود، مريم سمير، بسملة أيمن.

كما شارك في بطولة كأس العالم التي اختتمت فعالياتها أيضا منتخب البراعم الذي يضم أنس محمد فاروق، زيد حاتم، خالد محمد، محمد مصطفى فودة، صلاح وجيه، روزا السيد.

ترأس بعثة المنتخب المصري في بطولة البحر المتوسط وكأس العالم للكيك بوكسينج، محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.