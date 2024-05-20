التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وزد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة الاتحاد السكندري وزد بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 24 من عمر منافسات الدورى المصرى.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لفريق زد فقي الدقيقة 26 بعد تدخل "الفار" لوجود تسلل على أحمد عاطف قطة لاعب زد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 36 نقطة وضعته في المركز الرابع، بينما وصل زد للنقطة 37 في المركز الثالث.

تشكيل الاتحاد السكندرى..

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم - سيف تقا - شبانة - الحبيب حسن.

خط الوسط: عمرو صالح - عمر الوحش - ناصر ناصر.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسى - مابولولو - بواتنج.

تشكيل زد..

حراسه المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي - مصطفى العش - محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبد الرحمن البانوبي - ماجاسا - مصطفى ميسي - أحمد الصغيري.

خط الهجشؤوم: أحمد عاطف قطة - شادي حسين.