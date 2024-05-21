ماركا فوتا يكشف أهمية منصب المدير الرياضي.. ورأيه في الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن أهمية منصب المدير الرياضي، مشيرًا إلى أن هذا المنصب لا يتواجد بكثرة في الأندية المصرية.

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وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "هناك إهمال لمنصب المدير الرياضي في الدوري المصري، ولابد من تطويره".

وتابع: "هذا المنصب مهم للغاية ولابد من وجود خطة لتطويره، فالمدرب يهتم بالمباراة وبعدها المباراة القادمة، عكس المدير الرياضي الذي ينظر للمستقبل ويبلغ المدير الفني بطرق لعب الأنية الأخرى.

وأكمل: "النظر للمستقبل ليس أمرا سهلا، والكثيرين ينظرون للوقت الحالي لا المستقبل، ومنصب المدير الرياضي يحتاج لتركيز كبير ودراية واسعة".

وأردف: "تطوير اللاعبين يختلف كثيرًا عن المدربيين فأنت تتعامل مع اللاعب بشكل فردي، وكذلك المدرب والمدير الفني يلعبون دورًا كبيرًا في تطوير اللاعبين".

وأتم: "على المدرب أن يقوم بتطوير اللاعبين وتعليمهم بالطريقة الصحيحة والسليمة لتحقيق نتائج جيدة أكثر وأكثر".