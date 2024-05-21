أمير هشام: الكاف تواصل مع البرتغالي خوان لإخراج إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مخرج أجنبي شهير من أجل إخراج مباراة الأهلي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الكاف حاول وجود البرتغالي خوان، في الأربع نهائيات الإفريقية، بداية من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في المغرب إلا أن التلفزيون المغربي رفض وتم تعيين مخرج وطني".

وأضاف أمير هشام: "أيضًا مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بتونس، كان خوان مرشح ولكن تم تعيين مخرج تونسي، ونفس الأمر في إياب نهائي الكونفدرالية، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى أسامه الهواري".

واختتم أمير هشام: "كان هناك اتجاه لتعيين محمد نصر لإخراج إياب دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل، ولكن ما حدث في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، جعل الاتحاد الإفريقي يتواصل مجددًا مع البرتغالي خوان للتواجد في نهائي السبت المقبل مخرجًا".