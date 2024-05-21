حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. ونسعى لمزيد من الإنجازات

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن فوز الفريق بكأس الكونفدرالية أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال المندوه في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "حصدنا الكونفدرالية بعدما مر النادي بفترة صعبة جدا ولكننا فزنا بها بتوفيق ربنا".

وتابع: "مكافأة الكونفدرالية ستكفي لحل جزء فقط لحل قضايا نادي الزمالك وليس كلها مثلما يظن البعض".

وأضاف: "النادي يمر بفترة صعبة مثلما يرى الجميع، لذلك يجب على الإعلام أن يساند الزمالك".

وأتم: "لا يمكن توقع الفائز من مباراة الأهلي والترجي، ولكني نتمنى التوفيق بالطبع للنادي الأحمر ويحصد البطولة".