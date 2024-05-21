شبانة: الخطيب أعطى الأوامر بتجديد عقد معلول مع الأهلي موسمين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك حالة حزن شديدة بعد إصابة علي معلول لاعب النادي الأهلي بقطع جزئي في وتر أكيليس، مشيرا إلى أن اللاعب التونسي كان مثالًا للاخلاق الرياضية، ومنذ لحظة إصابته كان الجميع يتمنى أن تكون بسيطة ويعود سريعا للملاعب.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "معلول أجرى جراحة في وتر أكيليس، وقد يغيب لفترة طويلة ولا يتم قيده في القائمة الأولى، ويتم قيده في شهر يناير 2025، ومعلول حظى بحب وعشق كبير لم يسبق أن حصل عليه أي لاعب محترف آخر".

وأضاف: "كان هناك أحاديث كثيرة حول تجديد عقد علي معلول، لكنه يريد البقاء في الاهلي، واللاعب كان لديه عروض خارجية، وجاءت الإصابة لتذيل كل العقبات، واتخذ النادي الأهلي موقف رائع، وقرر مكافأة لاعبه التونسي الذي أعطى الكثير للقلعة الحمراء، وتقرر تجديد عقده لمدة موسمين قادمين".

وواصل: "عقد علي معلول كان سينتهي في نهاية يونيو المقبل، لأنه لاعب محترف، لكن إدارة النادي الأهلي بقيادة الخطيب، أعطى أوامر لمسئولي قطاع الكرة، بضرورة تجديد عقد معلول ليظل لاعبا للنادي الأهلي ويحصل على راتبه ومكافآته من خزينة النادي".

وزاد: "الأهلي يرسخ فكرة الأمان لأي لاعب، ولن يكون هناك أي لاعب لديه حالة قلق، وهذا الموقف أيضا تكرر مسبقا مع محمد شكري وتقرر إعادته لصفوف الأهلي رغم اصابته بالصليبي، وسيتم قيده في صفوف الفريق الموسم المقبل".

وأكد: "الأمان الحقيقي في عطاء أي لاعب، فأي لاعب سيبذل قصارى جهده ويكون مثالا للالتزام، سيكون هناك تقدير كامل لذلك من جانب مسئولي النادي الأهلي".