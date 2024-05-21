هشام يكن: لاعبو الزمالك كانوا يعانون من الإجهاد الذهني قبل نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق أن حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك قدم آداءً مميزًا أمام نهضة بركان في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هشام يكن نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن لاعبي فريق الزمالك كانوا يعانون من الإجهاد الذهني قبل نهائي الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان المغربي ".



وتابع : " بعض لاعبي الزمالك لم يعتادوا على اللعب تحت الضغط الجماهيري ووضح ذلك في مباراة نهضة بركان المغربي ".