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العرجون عن لقطة دونجا ولبحيري: الروح أهم من أي شيء

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي أن أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك كان نجم مباراة الزمالك بالأمس في نهائي الكونفدرالية.

 

عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني

وقال العرجون في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أحمد حمدي كان مميز وأتمنى له سرعة الشفاء".

 

وتابع :"أندية مصرية كبرى فاوضتني من قبل، والحقيقة أن الشعب المصري يتنفس كرة القدم".
 

أشاد عمر العرجون لاعب فريق نهضة بركان المغربي بزميله ياسين لبحيري في لقطته مع دونجا بالأمس قائلا:"الروح أهم من أي شيء".

 

وأوضح أن :"العلاقة بين اللاعبين قوية والجميع شاهد بالأمس ذلك".

وأكمل :"هدف الزمالك في مباراة الذهاب كان مفتاح فوزهم بالكونفدرالية وغاب عنا التوفيق في العديد من الفرص خلال المباراتين".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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