حسين لبيب: أتمنى فوز الأهلى بدورى أبطال أفريقيا لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقى

ياسر رشاد - القاهرة - قال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه يتمنى فوز النادى الأهلى ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسي لمواجهة الزمالك فى السوبر الأفريقي.

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أضاف لبيب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" مصر نامت مبسوطة يوم الأحد الماضى فرحا بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية".

تابع رئيس الزمالك:" أتمنى فوز الاهلى على الترجى التونسي يوم السبت المقبل والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا ليواجه الزمالك على بطولة السوبر الأفريقى".

وواصل:" أعشق نادى الزمالك الذى تربيت داخله ولقطة الجرى داخل الاستاد عفوية للفرح مع جمهور الزمالك الكبير التى تواجد فى استاد القاهرة الدولى بعشرات الألأف".

وأكمل:" فى فترة قدومنا لنادى الزمالك لم يكن أحد متفائلاً فى حل المشاكل لكن مع الوقت استطعنا التغلب على كل الصعوبات ولا يوجد نادى مر بكم هذه المشاكل العملاقة".

واستطرد:" هناك منافسة رياضية شريفة مع النادى الأهلى وكلنا أصدقاء،وأتواصل بصفة دائمة مع الخطيب رئيس النادى الأهلى،هو أخ وصديق".