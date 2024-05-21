كيف سينفق الزمالك العوائد المالية من الفوز بالكونفدرالية؟.. صحيفة مغربية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصل نادي الزمالك على جائزة مالية قدرها 2 مليون يورو، عقب الفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وأوضحت صحيفة "المنتخب" المغربية أن جائزة الزمالك المالية ستذهب للمهاجم المغربي خالد بوطيب.

وأكد الصحفية أن بوطيب ينتظر مستحقاته المالية التي حكمت له بها الفيفا بعد فسخ إدارة نادي الزمالك لعقده من جانب واحد.

الجدير بالذكر، حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون و400 ألف يورو، من أجل فك قيد النادي.

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